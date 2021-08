HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Bewertung der Papiere von Jenoptik bei einem Kursziel von 37 Euro mit "Buy" aufgenommen. Die Jenaer seien ein Marktführer in der Photonik, der Anwendung optischer Verfahren und Technologien auf die Bereiche der Übertragung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen, schrieb Analyst Lasse Stueben in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dieser Markt sei etwa 700 Milliarden Euro schwer und dürfte Branchenvereinigungen zufolge bis 2025 um jährlich geschätzte sieben Prozent wachsen./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 16:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2NB601

JENOPTIK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de