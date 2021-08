DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Dank starker Partnerschaft mit Konica Minolta: MOBOTIX baut seine Video Analytics Technologie auf Basis Künstlicher Intelligenz (KI) aus und treibt die Transformation zum Lösungsanbieter voran.



06.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.







Konica Minolta's fortschrittliche Imaging IoT (KI)-Technologie "FORXAI" schafft in Kombination mit intelligenten Sensorgeräten, Imaging KI (Deep Learning) und einer Imaging IoT-Plattform bedeutende Wettbewerbsvorteile für Kunden und Partner.



"Edge Intelligence" ist seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1999 eine der Schlüsselkomponenten der MOBOTIX DNA. Wir haben nun begonnen, die Integration der FORXAI-Technologie von Konica Minolta um die webbasierte FORXAI-Imaging-IoT-Plattform powered by Konica Minolta zu unterstützen, die mit Kunden und Partnern zusammenarbeitet, um die Digitale Transformation zu beschleunigen", bestätigt Thomas Lausten, CEO von MOBOTIX.



Die MOBOTIX 7 Kameraplattform hat bereits eingebettete Deep Learning Funktionen (z.B. hinsichtlich der Detektion von menschlichem Verhalten, Objekterkennung, etc.) als zertifizierte Apps implementiert. Dies ermöglicht neuartige Funktionen der Künstlichen Intelligenz zu nutzen, um neue Marktchancen zu eröffnen. Künstliche Intelligenz (KI) kann in Lösungen eingesetzt werden, bei denen die Kameras Daten über das Verhalten von Menschen liefern, z.B. in kriminalitätsgefährdeten Umgebungen, aber auch für den Einzelhandel, für Marketingzwecke usw.



Darüber hinaus steigert MOBOTIX mit dieser erweiterten Kompetenz seine Bedeutung für spezifische vertikale Märkte, was den Wandel des Unternehmens vom traditionellen Hersteller zum Lösungsanbieter beschleunigt. Ein zentrales Element dieser Strategie ist das neu gegründete MOBOTIX-Entwicklungszentrum in Madrid, in dem ein Team von internationalen Spezialisten im Bereich der Bildverarbeitung und Künstlichen Intelligenz kundenspezifische Applikationen in kurzer Zeit realisieren kann.



