NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat Thyssenkrupp anlässlich des angekündigten Verkaufs des Ingenieurbaugeschäfts auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Damit berichte der Industrie- und Stahlkonzern zum zweiten Mal binnen zwei Wochen über die Trennung von einem Geschäftsbereich, was ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zu einer Verschlankung des Geschäftsportfolios sei, schrieb Analyst Alan Spence in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2021 / 17:10 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2021 / 17:10 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007500001

