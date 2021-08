The following instruments on XETRA do have their last trading day on 06.08.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2021



ISIN Name

DE000SLB5847 LDSBK.SAAR IHS S.584

DE000HLB3PA7 LB.HESS.THR.CARRARA08P/16

USP14517AB56 BCO NAC.COM.EX.16/26 REGS

SE0016273734 DOXA AB (PUBL) EM.06/2021

