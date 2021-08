Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex hat gestern an die starken Gewinne vom Mittwoch angeknüpft. Nach einer kleinen Schwächephase zur Mittagszeit ging es am Nachmittag wieder aufwärts. Am Ende lag der DAX bei 15.745 Punkten. Das ist ein Plus von rund 0,3 Prozent bzw. 52 Zählern. Marktidee: Siemens Siemens hat gestern überzeugende Quartalszahlen vorgelegt und gleichzeitig die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Die Aktie legte daraufhin mehr als drei Prozent zu und war damit drittstärkster Wert im DAX. Aus technischer Sicht rückt jetzt bereits das im April markierte Allzeithoch in den Fokus. Sollte der Kurs den Sprung darüber schaffen, ergeben sich die nächsten zwei Zielzonen.