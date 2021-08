Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,1824 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend.Auch zum Franken präsentiert sich der Greenback etwas fester, so dass das Dollar/Franken-Paar bei Kursen von 0,9081 die 0,91er Marke wieder ins Visier nimmt. Und auch der Euro kann sich zum Franken mit 1,0737 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...