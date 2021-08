Newcomer mit Potenzial...: Jetzt ist Stockpicking gefragt! Einige Aktien sind bereits durch die Decke geschossen!

Anzeige / Werbung

In den Victorianischen Goldfeldern spielt derzeit die Musik und viele Unternehmen wollen vom aktuellen Goldrausch partizipieren. Jetzt ist Stockpicking gefordert!

um als Goldfirma bei Investoren gefragt zu sein gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie zum Beispiel aussichtsreiche Landpakete "in der Nähe" des Goldgürtels zu ergattern, um alleine schon von der Bekanntheit der Namen Victoria oder Victoria zu partizipieren, von wo zweifelsohne zuletzt immer wieder atemberaubende Goldgehalte gemeldet wurden. Eine weitere Möglichkeit wäre die Komplettübernahme einer Firma, was sich aber als zu teuer erweisen könnte!

Für Investoren ist gerade in solchen Situationen und Regionen strenges "Stockpicking' gefordert, um nicht zu viel für die Aktien zu bezahlen, die aufgrund hervorragender Goldfunde schon massiv explodiert sind.

Denn gerade diese Aktien können bei einem "enttäuschenden" Bohrloch (aufgrund der hohen Erwartungshaltung der Investoren) massiv fallen und für schmerzliche Kursverluste bei Investoren sorgen. Zudem gilt es, nicht auf Explorer reinzufallen, die auf lange Sicht keine wirtschaftlich abbaubaren Projekte im Portfolio habe werden!

Und dann gibt es eben diesen massiven Erfolgs-Stories! Sie zeigen, wie schnell man mit den richtigen Aktien reich werden kann!

ABER DAS TIMING entscheidet! Sie müssen billig kaufen, wenn keiner die Aktie haben will oder auf dem Schirm hat, so wie bei Fosterville, Manadalay oder E79. Unten sehen Sie die Charts dazu! Wer hier rechtzeitig dabei war und Geduld mitbrachte verdiente ein Vermögen!

Und jetzt wird es spannend: Wohin als nächstes mit dem Geld? Welche Aktie explodiert als nächstes....lesen Sie dazu meine nachfolgenden Ausführungen!

Quelle: Outback Goldfields

Wir bevorzugen deshalb gut etablierte Unternehmen, die über ein aussichtsreiches Projektportfolio und Management verfügen, sowie von der breiten Masse noch nicht entdeckt wurden und genügend Barreserven halten. Wenn dann schon die ersten Bohrergebnisse vorliegen, die gute Gehalte beherbergen, dann sollte man einsteigen, wie bei Outback Goldfields Corp. (WKN: A2QJSS) zum Beispiel!

Denn hier lauern die größten Chancen, zumal auch die Fundamentaldaten gerade jetzt wieder eindeutig für Investments in Gold und Goldminen sprechen. Aufgrund der weltweit explodierenden Geldmengen und den steigenden Inflationssorgen rechnen nicht nur wir mit einem längerfristigen Bullenmarkt, sondern auch Analysten und Branchenkenner!

Obendrein sollte die hohe Sicherheitsaffinität der Investoren gerade bei volatileren Standardmärkten, von denen wir ausgehen, vermehrt Anleger in den sicheren Hafen Edelmetalle einlaufen lassen. Mit der richtigen Unternehmenswahl können Anleger der frühen Stunde gerade mit Aktien wie Outback Goldfields Corp. (WKN: A2QJSS) ihr investiertes Kapital vervielfachen!

Victoria im neuen Goldfieber!

Natürlich ist der Goldrausch im "Klondike' Ende des neunzehnten Jahrhunderts legendär. Aber auch jetzt wieder sind Newfoundland und Victoria in Australien der aktuelle "Place-to-be' für Goldunternehmen und -investoren!

Quelle: StockCharts.com

Der Startschuss für den neuen, wahnsinnigen "Goldrush' fiel im letzten Jahr, mit der Entdeckung der "Keats'-Zone durch New Found Gold (TSXV: NFG). Seitdem haben aber auch schon andere Unternehmen von sich redenmachen können, wie z.B. Labrador Gold (TSXV: LAB) und Sokoman Minerals (TSX: SIC).

Deren Explorationserfolge zogen sogar schon professionelle Anleger und gestandene Börsenmilliardäre an, die bei den besten Anlagechancen dabei sein wollen, und sich schon in entsprechende Unternehmen in Victoria und Newfoundland positioniert haben! Das prominenteste Beispiel für Investoren ist kein geringerer als der legendäre Börsenmilliardär Eric Sprott, der sein Vermögen mit hochprofitablen Investitionen in Rohstoffunternehmen gemacht hat.

Begeben wir uns also ebenfalls auf die Fährte der "Großinvestoren' und investieren ebenfalls in australiens "Gold-Hotspot', wo unser Investment-Tipp Outback Goldfields Corp. heißt!!!

Outback Goldfields Corp. (WKN: A2QJSS / CSE: OZ) ist in einem legendären Gebiet vertreten, in dem früher schon über 80 Millionen Unzen Gold gefördert wurden! Zudem sind Kanada und Australien durch eine reiche Bergbaugeschichte miteinander verbunden. In beiden Ländern gibt es riesige Mineralienvorkommen, eine solide Infrastruktur, hervorragende Bergbauvorschriften und eine minenfreundliche Gesetzgebung.

Neben der weltweit hochgradigsten und profitabelsten Goldmine zuhause!

Das mit Hauptsitz in Kanada aber in Australien agierende Unternehmen Outback Goldfields besitzt ein Landpaket mit vier äußerst aussichtsreichen Goldprojekten, die sich in unmittelbarer Nähe und in unmittelbarer Nachbarschaft zur "Fosterville'-Goldmine von Kirkland Lake Gold (TSX: KL) befinden. Kirk Lakes "Fosterville'-Mine ist die weltweit hochgradigste und kostengünstigste Goldmine.

Quelle: Outback Goldfields

Und quasi direkt neben dieser Weltklassemine absolviert Outback gerade sein "Phase 1'-Explorationsprogramm! Damit ist das Rennen eröffnet!

Neue Erkenntnisse eröffnen hohes Zusatzpotenzial!

Da in der Vergangenheit die "Victorian Goldfields' lediglich auf mesozonale Goldlagerstätten (im Stil von "Ballarat') erkundet wurden, ist das Potenzial durch die Entdeckung einer epizonalen Mineralisierung im "Fosterville-Stil' in der "Swan'-Zone der "Fosterville'-Goldmine noch einmal massig angestiegen! Deshalb besteht hier die hohe Wahrscheinlichkeit auch in früheren Abbaugebieten noch hervorragende Mineralisierungen anzutreffen, die früher schlichtweg keiner für möglich gehalten hat!

Zudem weiß man heute, dass Systeme vom "Fosterville'-Typ extrem hochgradige, große, freie Goldlagerstätten entwickeln können. Die Zonen "Melbourne' und "Eastern Bendigo' zum Beispiel beherbergen fast ausschließlich historische Goldlagerstätten im "Fosterville'-Stil.

Diese neuen Erkenntnisse lassen natürlich Spekulationsspielraum für weitere hochgradige Goldmineralisierungen zu, die sich unterhalb der historischen, oberflächennahen Goldziele ausbreiten können. Und das macht Outback Goldfields zum Joker im Gebiet, da das Unternehmen ein großes, aussichtsreiches Grundstückspaket innerhalb der "Melbourne'-Zone besitzt, das strategisch günstig nahe der "Fosterville'-Mine liegt und bereits dokumentierte Goldvorkommen aufweist.

Das ist aber noch nicht alles! Outback hat noch viel mehr zu bieten!

Die vier Hauptprojekte des Unternehmens erstrecken sich über ein Landpaket von insgesamt 11 Quadratkilometer. Das Projekt "Glenfine' befindet sich zum Beispiel in einer ähnlichen strukturellen Umgebung wie "Fosterville' und weist entlang eines strukturellen Trends eine ähnliche geochemische Signatur mit erhöhten Gold-, Arsen- und Antimonwerten auf.

Schon Anfang Juni 2021 erfüllte Outback Goldfields die Anforderungen an die Explorationsausgaben, um 51 % der Anteile am "Glenfine'-Projekt zu erwerben. Die anderen drei Grundstücke des Unternehmens befinden sich hingegen schon jetzt zu 100 % in Unternehmensbesitz.

Outbacks Chief Executive Officer, Chris Donaldson, sagte zum Projekt "Glenfine':

"Es war das bohrfertigste unserer Grundstücke und wies eine vor kurzem entdeckte, äußerst aussichtsreiche Mineralisierung auf. Wir haben nun die erforderlichen 1 Million Dollar für Explorationsaktivitäten investiert, um die 51 %ige Beteiligung zu erhalten, und haben mit dem Verwaltungsverfahren zur Registrierung unserer Beteiligung begonnen. Outback hat die Option, die Beteiligung innerhalb der nächsten 2,5 Jahre auf 80 % zu erhöhen, womit "Glenfine' näher an die anderen drei Grundstücke heranrücken würde, die sich alle zu 100 % in unserem Besitz befinden."

Für den 80 %igen Anteil an "Glenfine' muss Outback in den kommenden 2,5 Jahren lediglich weitere 2 Millionen Dollar in Exploration investieren. Ist dieser Meilenstein erreicht, kann nach dem 80 %-Erwerb ein 80/20-Joint-Venture eingegangen oder eine komplette Projektübernahme neu verhandelt werden.

Mit allerdings schon mehr als 2.200 Diamant-Bohrmeter und mehr als 850 m "Infill'-Bohrungen hat Outback mehr als die Hälfte seines geplanten 4.000 m Bohrprogramms abgeschlossen, die sich in erster Linie entlang des Korridors "Glenfine South' bis "Reef 2' befinden. Wie hochgradig das Areal ist, zeigen die ersten Ergebnisse mit zum Beispiel 17,30 m mit 2,66 Gramm pro Tonne (g/t) Gold!!! Weitere Ergebnisse aus den verbleibenden Bohrlöchern stehen noch aus, sollen aber schon zeitnah aus den Laboren zurückkommen!

Derweil verlegt Outback die Bohrgeräte vom Korridor "Glenfine South' und "Reef 2' zum 7,5 km nördlich gelegenen Ziel "British Banner'. Diese Bohrungen sollen unter anderem die Kontinuität der nördlich verlaufenden, goldhaltigen Quarzadern entlang des Streichens überprüfen.

Quelle: Outback Goldfields

Und dass könnte sehr spannend werden, wenn man bedenkt, dass hier bereits Volltreffer innerhalb von verschiedenen Goldmineralisierungen Gehalte von zum Beispiel 8,96 g/t Gold über 3,8 m und 23,4 g/t Gold über 1,3 m durchteuft wurden. Und die Mineralisierung bei "British Banner' ist weiterhin in mehrere Richtungen offen.

Quelle: Outback Goldfields

Werfen wir noch einen Blick auf das 698 qkm große Grundstück "Yeungroon', welches sich im Zentrum eines 30 km nach Nordwesten verlaufenden Verwerfungssystems befindet und als "Golden Jacket Fault' bezeichnet wird. Nachdem auch hier eine hochgradige Goldmineralisierung identifiziert wurde, gilt es dieser nun mittels verstärkter Explorationsarbeiten genauer auf den "Grund" zu gehen!

Die hochgradige Mineralisierung, die zuvor in der "Golden Jacket'-Mine abgebaut wurde, ist nach wie vor in alle Richtungen offen und weist zahlreiche offene, nach Norden verlaufende Arsen-im-Boden-Anomalien auf, die noch nicht getestet wurden und vorrangige Ziele darstellen.

Vor kurzem wurde eine hochauflösende magnetische Untersuchung aus der Luft abgeschlossen, die beim Überfliegen des Grundstücks eine vollständige Interpretation ergab. Geochemische Bodenuntersuchungen und "RAB'-Bohrungen oberhalb des Grundgesteins werden nun angegangen, um die vorrangigen Gebiete zu untersuchen und die Bohrziele zu verfeinern.

Die "Yeungroon'-Exploration nimmt Fahrt auf!

"Golden Jacket', "Moondyne' und "Wedderburn' - das ist der Dreiklang, der die Dynamik von Outback Goldfields Explorationsarbeiten auf seinem "Yeungroon'- Grundstück in den Victorian Goldfields folgt.Die Basis dafür bildet die Auswertung aufschlussreicher geophysikalischer Daten. Das übergeordnete Ziel: Das Potenzial einer hochgradigen lokalen Goldmineralisierung noch genauer zu definieren und natürlich auch zutage zu fördern. Auf dem Weg dahin heißt es nun, die bereits genommenen Bodenproben zu analysieren und neue Bohrziele zu definieren.

Goldträchtiger Zweier!

Mit dem Schwerpunkt der Bodenarbeiten auf den Norden von "Wedderburn' konzentriert sich die aktuelle Exploration zwar auf bereits Vergangenes, doch genau das verspricht Aussicht auf künftige Funde. Denn im Rahmen früherer Arbeiten war man hier auf eine Vielzahl ungetesteter Arsen-Boden-Anomalien gestoßen, ein vielversprechendes Zeichen für eine Goldmineralisierung mit Riffcharakter.

Hinzu kommen Schürfungen, die sich entlang historischer goldhaltiger Schwemmkanäle bewegen. Auch hierfür sind Goldnuggets-Vorkommen mehrfach dokumentiert worden, was die Hoffnung bestärkt, bald schon (wieder) fündig zu werden. Ein weiterer Hoffnungstreiber findet sich etwas weiter südlich, namentlich in den "Wedderburn Goldfields'. Hier wurden in der Vergangenheit insgesamt 0,14 Millionen Unzen Gold zutage gefördert.

In mindestens ebenso hochgradiger Gesellschaft wähnt sich "Golden Jacket'. Im Süden und Südwesten dieses Gebiets waren die hochproduktiven Minen "Golden Jacket' und "Nine Mile' beheimatet. Diese Minen lieferten historische Höchstleistungen, mit 1,4 Kilounzen mit durchschnittlich 250 g/t Gold (Au) respektive 17,8 Kilounzen mit durchschnittlich 11,4 g/t Au.

Umso nachvollziehbarer, dass die Analyse des großen Mineralisierungspotenzials der ebenso großen "Golden Jacket'-Verwerfung in vollem Gange ist und Outback Goldfields einen detaillierten Blick unter die postmineralisierte Gesteinsdecke werfen wird.

Historische "Golden Jacket'-Mine wirkt anziehend!

Nachdem Outback Goldfields vor kurzem im ebenfalls in den Victoria Goldfields liegenden "Ballarat West', das sich mit einer über 17 Millionen Goldunzen schweren Nachbarschaft wirklich nicht verbergen muss, das Explorationstempo bereits angezogen hatte, geht das Unternehmen nun den nächsten Coup an. Dabei wird mit der westlich liegenden hochgradigen, historischen Mine "Golden Jacket' das vermeintliche Sahnehäubchen aktuell noch nicht angetastet. Aus den Augen verliert Outback Goldfields diese 17,8 Kilounzen schwere "Hinterlassenschaft" natürlich nicht, wie Unternehmenschef Chris Donaldson betonte:

""Golden Jacket' als hochgradige, historische Mine ist derzeit noch unerprobt. Doch allein seine historische hohe Produktivität weist auf so viel noch unentdecktes Potenzial hin, auf das sich unser bevorstehendes Bohrprogramm fokussieren und konzentrieren wird."

Aktuell führt Outback (WKN: A2QJSS) also auf drei seiner vier Grundstücke aktive Explorationsarbeiten durch, wodurch ein massiv ansteigender Newsflow garantiert sein sollte! Dabei könnte schon ein entsprechender Volltreffer den Aktienkurs schlagartig explodieren lassen! Und das steht eigentlich für alle Projekte, da auch auf "Yeungroon' das Vorhandensein ausgedehnter historischer alluvialer und riffzentrierter Goldminen auf der Ostseite des Grundstücks mit dokumentierten Goldnugget-Vorkommen auf ein starkes Potenzial hinweisen.

Das technische Team für "Ballarat' hat bereits mit der Erkundung und der Entnahme von Bodenproben begonnen, mit dem vorrangigen Ziel, daraus neue Bohrziele abzuleiten. Die hochgradige, historische Mine "Golden Jacket' auf der Westseite des Grundstücks ist ebenfalls noch nicht erprobt, stellt aber derzeit das vorrangige Gebie für das bevorstehende rasterbasierte "RAB'-Bohrprogramm dar.

Auf den "Wedderburn Goldfields' wurden hingegen schon bei früheren Arbeiten zahlreiche, noch nicht erprobte, nach Norden verlaufende Arsen-Boden-Anomalien identifiziert, die als aussichtsreich für eine Goldmineralisierung mit Riffcharakter gelten.

Das 448 Quadratkilometer große Grundstück "Ballarat West' in den zentralen "Victorian Goldfields' grenzt an die großen Goldlagerstätten "Ballarat', "Clunes' und "Creswick' mit einer historischen Goldproduktion von insgesamt 17,3 Millionen Unzen. Das erste systematischen Explorationsprogramm wurde hier bereits im Juni 2021 begonnen. Deshalb rechnen wir auch von hier mit einem bald beginnenden Nachrichtenfluss.

Quelle: Outback Goldfields

Auf "Ballarat' hingegen wurden bereits mehrere aussichtsreiche Schwerpunktgebiete für die Exploration der ersten Phase identifiziert. Das allumfassende Explorationsprogramm wird zum Großteil entlang und quer zu bekannten und vermuteten aussichtsreichen Strukturen durchgeführt, die das Gestein der "Castlemaine Group' durchqueren, die die nahe gelegenen Goldfelder "Ballarat', "Clunes', "Haddon' und "Creswick' beherbergt.

Besonders hervorzuheben ist, dass im Umkreis von 10 km des Grundstücks zwar bereits Gold gefördert wurde, "Ballarat West' hingegen aber noch nicht erforscht wurde.

Der systematische Ansatz bei der Exploration von "Ballarat West' wird darauf abzielen, das hochgradige Goldpotenzial des Grundstücks vollständig zu untersuchen, um neue Bohrziele zu definieren. Die "Victorian Goldfields' erleben derzeit einen modernen Goldrausch und Outback ist ideal positioniert, um die nächste große Goldentdeckung zu machen.

Das "Silver Spoon'-Projekt ist ein neues Projekt, das an Kirkland Lake und Newmont angrenzt. Innerhalb des Projekts befindet sich das Grundstück "Crosbie', eine 900 mal 300 m große Anomalie im Boden, die noch nicht systematisch durch Bohrungen getestet wurde.

Quelle: Outback Goldfields

Geologische Kartierungen, Schürfungen, geochemische Bodenuntersuchungen und geophysikalische Bodenuntersuchungen (Magnetik und Schwerkraft) wurden vom Team vorgeschlagen, um die Bohrziele zu verfeinern.

SOMMER-SCHNÄPPCHEN: Deshalb Outback Goldfields!

Outback Goldfields (WKN: A2QJSS) verfolgt einen langfristigen Plan mit Blick auf das laufende Jahr und darüber hinaus. Die Strategie ist recht einfach: Die Erkundung der aktuellen Grundstücke soll fortgesetzt und das nächste "Fosterville' gefunden werden. Diese Projekte reichen von der Exploration im fortgeschrittenen Stadium über Bohrungen auf bekannten mineralisierten Strukturen bis hin zu Explorationsarbeiten auf dem Grundstück "Ballarat West', wo in der Vergangenheit keine Arbeiten zur Durchdringung der flachen Basaltschicht durchgeführt wurden. Ein Hauptziel des Teams war es, jedes Projekt in der Pipeline weiter voranzutreiben.

Wir halten Outback derzeit für den besten Wert in den Victorianischen Goldfeldern mit massivem Upside-Potenzial! Mit einer Marktkapitalisierung von gerade einmal rund 20 Millionen CAD Und rund 10 Mio. CAD Cash ist das schuldenfreie Unternehmen mit 50 % Bargeld abgesichert. Das wiederum heißt, dass man vier TOP-Projekte in bester Lage und Jurisdiktion für unglaublich günstige 10 Mio. CAD erwerben kann!

Bei einem solchen Schnäppchen wie Outback Goldfields Corp. (WKN: A2QJSS) kann man nur noch Kaufen wollen! Schlagen Sie zu und das nicht zu knapp!

Dieser Werbeartikel wurde am 05. August 2021 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research UG (haftungsbeschränkt) erstellt. Gemäß §84 WPHG ist die Tätigkeit der JS Research UG (haftungsbeschränkt) bei der BaFin angezeigt! Quellen: Outback Goldfields

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen. Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen; aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein extrem hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei JS Research UG (haftungsbeschränkt) vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken. Die von JS Research UG (haftungsbeschränkt) für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt; andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen. Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet. Die Herausgeberin und Autoren der JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater!!! Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch JS Research UG (haftungsbeschränkt) veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von JS Research UG (haftungsbeschränkt) enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den von JS Research UG (haftungsbeschränkt)-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten: Die Herausgeber und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens Outback Goldfields zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen: I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktienbestände in Outback Goldfields, behalten sich aber vor, zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung Aktien zu kaufen oder zu verkaufen. II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit Outback Goldfields und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen nicht, ob andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie von Outback Goldfields im gleichen Zeitraum besprechen, weshalb es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen kann. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von JS Research UG (haftungsbeschränkt) ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlichen und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag des besprochenen Unternehmens und ist somit als Werbung/Marketingmitteilung zu verstehen.

Gemäß §85 WpHG weise ich darauf hin, dass Jörg Schulte, JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder Mitarbeiter des Unternehmens keine Aktien von Outback Goldfields halten, aber jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien des Unternehmens (z.B. Long- oder Shortpositionen) eingehen können. Auf einen Interessenkonflikt weisen wir ausdrücklich hin. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research UG (haftungsbeschränkt) oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann. Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wieder und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Lesen Sie hier - https://www.js-research.de/disclaimer-agb/ -. Quelle-Titelbild: https://stock.adobe.com/de

Enthaltene Werte: CA49740P1062,AU000000CHN7,XD0002747026,XD0002746952,CA69002L1067