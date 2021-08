The following instruments on XETRA do have their first trading 06.08.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.08.2021Aktien1 AU0000157679 Almonty Industries Inc.2 IE0003LFZ4U7 Dole PLC3 US92230T1051 VARTA AG ADR4 DE000A3E5B74 SHW AG5 CA29330R3080 Engold Mines Ltd.Anleihen/ETF1 US117043AT65 Brunswick Corp.2 US773903AK55 Rockwell Automation Inc.3 CA135087M680 Canada, Government of...4 FR0014003RV8 5RNP Paris No1 S.A.S5 US04010LBB80 Ares Capital Corp.6 DE000LB2BGZ1 Landesbank Baden-Württemberg7 DE000LB2BGQ0 Landesbank Baden-Württemberg8 DE000LB2V7J8 Landesbank Baden-Württemberg9 US06738EBT10 Barclays PLC10 US682691AC47 OneMain Finance Corp.11 US46647PCM68 JPMorgan Chase & Co.12 USH42097CM73 UBS Group AG13 DE000HLB26C6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale14 IE00BM8QRZ79 Invesco Solar Energy UCITS ETF15 IE000I8KRLL9 iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD16 IE00BNC0M681 UBS (Irl) ETF plc – MSCI Europe ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF17 IE00BNC0M350 UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF18 IE00BNC0MD55 UBS (Irl) ETF plc – MSCI Japan ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF19 IE00BNC0M913 UBS (Irl) ETF plc – MSCI EMU ESG Universal Low Carbon Select UCITS ETF