Der Kunststoffkonzern Covestro will das Wachstumstempo in den kommenden Monaten hoch halten. "Diese positive Ergebnisdynamik nehmen wir mit ins dritte Quartal", sagte Finanzvorstand Thomas Toepfer am Freitag bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Quartal. Die bereits im Juli angehobene Jahresprognose eines operativen Gewinns (Ebitda) von 2,7 bis 3,1 Milliarden Euro bestätigte er. Im zweiten Quartal erzielte Covestro hier 817 Millionen Euro und damit noch ein klein wenig mehr als im Juli in Aussicht ...

