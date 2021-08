DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Umsatz steigt im 9-Monatszeitraum um 18,4 % auf 84,9 Mio. Euro

Gräfelfing/München (pta006/06.08.2021/08:05) - Die Umsätze der Hönle Gruppe stiegen im 9-Monatszeitraum von 71.734 TEUR im Vorjahr auf 84.932 TEUR im laufenden Geschäftsjahr.

Die Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe wurde im laufenden Geschäftsjahr durch folgende Sondereffekte gebremst: Die Corona-Krise führte in einzelnen Bereichen wie dem Druckmaschinenmarkt zu dämpfenden Effekten. Die Umsätze lagen dort in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 deutlich unter dem Vorjahresniveau. Darüber hinaus kam es zu Lieferengpässen auf der Beschaffungsseite. Lange Lieferzeiten bei Rohstoffen, Elektronikkomponenten und stellenweise auch bei mechanischen Bauteilen führten zu Lieferterminverschiebungen vom dritten Quartal in das vierte Quartal.

Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte um 13,9 % auf 7.162 TEUR. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 8,2 % (Vj. 8,8 %). Das Vorsteuerergebnis (EBT) lag bei 6.395 TEUR und damit 5,4 % über der Vorjahresperiode. Nach Ertragsteuern ergab sich ein Konzernergebnis von 4.849 TEUR, was einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 2,3 % entspricht. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,79 EUR (Vj. 0,79 EUR). Dies entspricht einer Nettoumsatzrendite von 5,7 % (Vj. 6,6 %).

Ausblick

Segment Klebstoffe

Corona-bedingte Reisebeschränkungen verhinderten es, die Vertriebsaktivitäten wie geplant durchzuführen. Insbesondere die Neukundenakquise wurde zum Teil erheblich behindert. Der Vorstand erwartet, dass die Umsatzerlöse im Segment Klebstoffe im Geschäftsjahr 2020/2021 unter den Vorjahreswerten liegen. Ab dem nächsten Geschäftsjahr wird, unter der Annahme, dass sich die Corona-bedingten Einschränkungen im Segment Klebstoffe deutlich reduzieren werden, wieder eine starke Geschäftsentwicklung erwartet. Dazu werden die laufenden Kundenprojekte sowie die vergrößerte Kundenbasis beitragen. Um das geplante Wachstum darstellen zu können, werden sowohl die Entwicklungs- als auch die Vertriebskapazitäten im Segment Klebstoffe nochmals erhöht. Darüber hinaus wurden die räumlichen Kapazitäten erweitert. In Steinbach bei Frankfurt entstand ein neues Firmengebäude mit 6.000 qm Nutzfläche, welches Anfang des Jahres bezogen wurde. Überdies bestehen weitere Expansionsflächen, um auch langfristig Wachstumspläne realisieren zu können.

Segment Geräte & Anlagen

Die Bayerische Staatsregierung hat die Förderung von mobilen Luftreinigungsgeräten für den Einsatz in kommunalen und privaten Bildungs- und Erziehungseinrichtungen beschlossen. Dabei werden explizit Geräte erwähnt, die die UVC-Technik zur Entkeimung der Raumluft einsetzen. Allein in Bayern ergibt sich daraus ein Bedarf von etwa 120.000 Geräten. Sollten weitere Bundesländer dem Beispiel Bayerns folgen und mobile UV-Luftentkeimungsgeräte fördern, würde sich für ganz Deutschland kurzfristig ein Bedarf von ca. 800.000 Geräten ergeben.

Der Vorstand sieht gute Wachstumsmöglichkeiten für die Hönle Gruppe sowohl durch die Ausstattung mit UVC-Luftreinigern von kommunalen und privaten Schulen als auch in vielfältigen weiteren Einsatzbereichen wie beispielsweise Büros, Gaststätten, Fitnessstudios, Apotheken, Ärzten oder Optikern. Daher wird zum Ende des vierten Quartals und insbesondere im nächsten Geschäftsjahr eine sehr gute Umsatzentwicklung mit Geräten für die Entkeimung von Raumluft prognostiziert. Der Vorstand geht für das nächste Geschäftsjahr von einem zusätzlichen Umsatzvolumen von 15 bis 40 Millionen Euro mit UV-Luftentkeimungsgeräten aus.

Zudem erwartet der Vorstand eine gute Umsatzentwicklung mit Trocknungssystemen für den Druckmaschinenmarkt im vierten Quartal und im kommenden Geschäftsjahr. Untermauert wird diese Prognose mit einem hohen Auftragsbestand zum Ende des dritten Quartals sowie einem positiven Ausblick für den Druckmaschinenmarkt.

Segment Glas & Strahler

Der stark steigende Bedarf an UV-Strahlern für die Entkeimung von Luft und Wasser wird zu einer sehr guten Geschäftsentwicklung bei der uv-technik Speziallampen GmbH im aktuellen wie auch in den nächsten Jahren beitragen. Für das geplante Wachstum in den Bereichen UV-Luftentkeimung und Ballastwasserentkeimung wurde die Produktionskapazität im neu geschaffenen Strahler-Kompetenzzentrum in Ilmenau deutlich erhöht.

Auch im Quarzglasmarkt wird es zu einer Belebung kommen, was die guten Auftragseingänge der letzten Monate unterstreichen. Vor allem von der Halbleiterindustrie wird eine erhöhte Nachfrage registriert und auch zukünftig erwartet. Zudem wird der geplante Ausbau der Vertriebskapazitäten in Verbindung mit qualitativ hochwertigen Quarzglasprodukten voraussichtlich zu einer Umsatzsteigerung bei der Raesch Quarz (Germany) GmbH führen. Darüber hinaus werden bessere Einkaufskonditionen bei dieser Gesellschaft zur Ergebnisverbesserung beitragen.

Gesamtaussage zur künftigen Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe ist aufgrund der Corona-Pandemie und deren Auswirkungen auf die einzelnen Segmente nach wie vor schwer prognostizierbar. Hinzu kommen Lieferengpässe, die zu Umsatzverschiebungen geführt haben. In einzelnen Bereichen wie etwa dem Druckmaschinenmarkt waren die dämpfenden Auswirkungen der Corona-Krise noch zu spüren, die Umsätze lagen dort in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020/2021 deutlich unter dem Vorjahresniveau.

Aufgrund des hohen Auftragsbestands zum Ende des dritten Quartals erwartet der Vorstand wieder eine gute Geschäftsentwicklung mit Trocknungssystemen für den Druckmaschinenmarkt. Darüber hinaus wird kurz- und mittelfristig eine sehr gute Geschäftsentwicklung mit Anlagen und UV-Strahlern für die Entkeimung von Luft und Oberflächen erwartet. Der Vorstand geht für das nächste Geschäftsjahr von einem zusätzlichen Umsatzvolumen von 15 bis 40 Millionen Euro im Bereich UVC-Luftentkeimung aus. Auch im Segment Klebstoffe wird im nächsten Geschäftsjahr eine starke Geschäftsentwicklung erwartet. Dazu werden bestehende potenzialstarke Kundenprojekte beitragen.

Für das laufende Geschäftsjahr wird nach wie vor eine deutliche Umsatz- und Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorjahr erwartet.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gräfelfing bei München. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Neu im Produktprogramm sind Luftentkeimungsgeräte, die zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingesetzt werden. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für die Wasserentkeimung und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften oder Partnerunternehmen vertreten.

Ab September 2021 sind wir in unserer neuen Konzernzentrale in Gilching bei München

Nicolaus-Otto-Straße 2, 82205 Gilching, Tel. +49 8105 2083 0

