Novartis hatte jüngst besser als erwartet Zahlen vorgelegt. Und der positive Newsflow hält an. So hat die UBS ihre Kaufempfehlung für den Pharma-Riesen bekräftigt. Hintergrund ist eine positive Entscheidung der US-Zulassungsbehörde FDA. Die Novartis-Aktie, die Teil des jüngst aufgelegten AKTIONÄR Schweiz Index ist, hat weiteres Aufwärtspotenzial. So sieht die Schweizer Großbank das Papier perspektivisch bei 96 Franken. Die FDA habe den teilweisen Stopp der klinischen Erforschung von Zolgensma (OAV-101 ...

