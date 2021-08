JPMorgan gewährt ihren Kunden in den USA seit letztem Monat Zugang zu sechs verschiedenen Kryptofonds, mit denen sie an der Kursentwicklung von Bitcoin und Co partizipieren können. An die große Glocke hängen will die Großbank das allerdings nicht. Privatkunden von JPMorgan können seit Juli in vier Kryptofonds von Grayscale, den Bitcoin Trust von Osprey und einen neu aufgelegten Bitcoin-Fonds der New York Digital Investment Group (NYDIG) investieren. Letzterer ermöglicht dabei direkten Zugang zu ...

