Unterföhring (ots) - Nerdig schöner Auftakt! Die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" startet stark auf ProSieben. Gute 11,8 Prozent der 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen sind dabei, als die Beautys und Nerds zum Staffelstart auf Partner:innensuche gehen und Nerd Christian (31, Augsburg) seine auserwählte Beauty Mounia (25, Darmstadt) gegen Nachzüglerin Meike (29, Köln) tauscht. Mit der ersten Folge BeautyNerd ist ProSieben Prime-Time-Sieger am Donnerstag. Neben Mounia muss auch schon das erste BeautyNerd-Paar die Villa verlassen: Beauty Helena (23, München) und Nerd Volker (27, Rottendorf).BeautyNerd vorab sehen: Für alle "Beauty & The Nerd"-Fans, die direkt weiterschauen wollen, ist bereits jetzt die zweite Folge BeautyNerd als Preview bei Joyn PLUS+ verfügbar.Alle Informationen zu Staffel 3, den BeautyNerd-Paaren sowie Bildmaterial zum Download finden Sie unter http://presse.prosieben.de/beautynerd.Die dritte Staffel "Beauty & The Nerd" - immer donnerstags, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: BeautyNerdBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 06.08.2021 (vorläufig gewichtet)