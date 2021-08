NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Auto1 nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Bruttogewinn des Gebrauchtwagenhändlers liege um zehn Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Analystin Sherri Malek in einer ersten Reaktion am Freitag. Mit der guten Entwicklung von AutoHero könne eine positive Neubewertung der Aktien von Auto1 einher gehen./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 02:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 02:28 / ET

