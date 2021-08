Hochdorf (ots) - Die blue office ag bietet Firmenneugründern, Jungunternehmern und Start-ups ab sofort eine kostengünstige Einstiegslösung an. Für 89,00 Euro pro Monat bekommt der Neukunde eine cloudbasierte Lösung mit Adressverwaltung, Artikelverwaltung, Terminmanagement, Fakturierung und offene Posten-Verwaltung. Der Kunde kann von überall mit VPN eine sichere Datenverbindung zum blue office® Server aufbauen.In Kooperation mit der WORTMANN AG als Hosting-Partner benötigen Unternehmen nur einen Internetanschluss, um mit der professionellen und flexiblen ERP-Software blue office® zu starten. Backups und Updates werden automatisch erledigt."Mit blue office® erledigen Start-ups ihre Administration einfach und schnell und haben somit mehr Zeit für ihr Kerngeschäft. Sie behalten jederzeit den Überblick über ihre Angebote, Aufträge, Rechnungen und offene Posten.", sagt Moritz Neuschütz, CEO der blue office ag.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100 prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.Über die WORTMANN AG:Die WORTMANN AG www.wortmann.de mit Sitz in Hüllhorst, Nordrhein-Westfalen gehört mit ca. 1 Mrd. EUR Umsatz zu den erfolgreichsten unabhängigen deutschen IT-Unternehmen. Als Distributor und Hersteller bedient die WORTMANN AG mit ca. 700 Mitarbeitern rund 15.000 Fachhändler und Systemhäuser in ganz Europa.Die Eigenmarke TERRA, mit ihren PCs, Notebooks, Server, Storage, ThinClients und LCDs wird in Deutschland assembliert und verfügt über ein eigenes Partnerservicenetz sowie ein zentrales Servicecenter am Produktionsstandort.Pressekontakt:blue office agSimone Schmidt, PressereferentinTurbistrasse 10CH - 6280 HochdorfTel.: +41 41 911 07 11presse@blue-office.chwww.blue-office.chOriginal-Content von: blue office ag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150835/4987204