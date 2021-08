Vorgestern war in der Börse-Intern zu lesen, dass es in den USA allein am Samstag rund 72.000 Neuinfektionen und 300 Todesfälle gab. "Und in Tokio wurde am Samstag mit 4.058 Fällen zum ersten Mal die Marke von 4.000 durchbrochen", hieß es dazu noch. Inzwischen haben die Gesundheitsbehörden in den USA 105.867 Neuinfektionen gemeldet. Laut Reuters ist das der höchste Anstieg binnen eines Tages seit sechs Monaten. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 537. Und die Zahl der Neuinfektion in Tokio dürfte ...

