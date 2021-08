DJ Kein Auftrag ist zu schwer für den OfficeFreund - Auftragsverwaltung leicht gemacht - Mit Allround-Software alle Vorgänge überblicken und aufrufen

München (pts012/06.08.2021/09:20) - Auftragsverwaltung ist ein komplexes Thema in Unternehmen. Je mehr Aufträge, desto unumgänglicher ist auch eine professionelle und digitale Auftragsverwaltung. Denn es müssen unzählige Vorgänge verknüpft und bearbeitet werden. Ein schneller Überblick über alle Vorgänge ist sehr wichtig. Angebote, Kostenschätzungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Schlussrechnung, Sammelrechnungen, Lieferscheine, Korrekturrechnung, Bestellungen und Abo-Rechnungen sind miteinander verbunden und können in der Auftragsverwaltung direkt aufgerufen werden. Die Benutzeroberfläche dieser Firmenapp ist dabei intuitiv und praxisorientiert, um ungehinderten Workflow zu gewährleisten. Einen besseren Freund im Büro gibt es nicht - OfficeFreund. Probieren Sie es einfach aus. Bis Ende Sommer 2021 - Ein-Jahr-Gratis-Software-Test: https://www.officefreund.de

Jeden einzelnen Vorgang jederzeit aufrufen und neue Aufträge jederzeit bearbeiten

Jeder bestehende Vorgang kann von der Auftragsverwaltung aus jederzeit aufgerufen werden und neue Vorgänge, Änderungen und Anpassungen können jederzeit erstellt und bearbeitet werden. Immer wieder gleiche Aufträge können ganz einfach als Kopie der bereits bestehenden übernommen werden und sparen damit viel Zeit.

Alle aktuellen Vorgänge können von der Auftragsverwaltung aus gleich gedruckt oder als PDF-Datei gespeichert werden. Auch Listen, beispielsweise das Rechnungsausgangsbuch, können jederzeit ausgedruckt werden. In der Auftragsverwaltung gibt es umfangreiche Filter- und Suchmöglichkeiten, die jederzeit eine Übersicht über Auftragseingänge und Warenfluss ermöglichen. Vorgänge, die zusammengehörig sind, werden auf Knopfdruck miteinander verbunden und in Bezug gesetzt. Alle Rechnungen und die zugehörigen Lieferscheine kann man in einem Historien-Register in der Auftragsverwaltung einsehen. Auch hier können Vorgänge und Änderungen jederzeit hinzugefügt werden und alle Aktionen auch gedruckt, gelöscht und natürlich bearbeitet werden. In der OfficeFreund Auftragsverwaltung wird ganz einfach der gesamte Ablauf der Faktura genau dargestellt.

OfficeFreund-Auftragsverwaltung kann aber noch mehr

Besonders wichtig im täglichen Büro-Alltag und bei Rückfragen von Kunden: Mit OfficeFreund kann man über die Schnellsuche Kunden aus dem Auftragsfenster sehr leicht heraussuchen und selektieren. Die Suche ist sehr intuitiv und kann mit Komma-Trennung auch zugleich in mehreren Feldern erfolgen. Aufträge werden auf Wunsch per E-Mail versendet. Hier erfolgt zudem die Auswahl der Bestell- und Versandart, der Zahlungsweise, des Vorgangsdatums und die Eingabe von einem Fußtext etc. Man kann Bezug auf Vorgänge nehmen und zur Vorgangshistorie zuordnen. Mit dem Bezug auf mehrere Lieferscheine kann eine Sammelrechnung erstellt werden.

All das gibt es bis Ende Sommer 2021 als Gratis-Test-Angebot für ein ganzes Jahr: https://www.officefreund.de/ das-software-paket

