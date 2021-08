HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Zalando von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 110 auf 100 Euro gesenkt. Der Online-Modehändler werde zurückgeholt in die Realität, schrieb Analyst Christian Salis in einer am Freitag vorliegenden Studie mit Blick auf eine schnellere Normalisierung des außerordentlichen Wachstums. Die Nachrichtenlage erwartet er zunächst eher uninspirierend - bei angemessener Bewertung der Papiere./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 08:42 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 08:42 / MESZ



ISIN: DE000ZAL1111

