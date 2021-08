Hannover (www.anleihencheck.de) - Bei den deutschen Staatsanleihen hielten sich die Kursausschläge in engen Grenzen, so die Analysten der Nord LB.Der überraschend deutliche Anstieg der Auftragseingänge für die deutsche Industrie im Juni habe kaum für Bewegung gesorgt. Die Anleihekurse in Großbritannien seien dagegen gefallen. Die britische Notenbank habe erste vorsichtige Signale für eine geldpolitische Straffung gegeben. Eine restriktivere Geldpolitik würde tendenziell den Anleihemarkt belasten. ...

