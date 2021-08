Wien (www.anleihencheck.de) - Die nächsten zehn Jahre haben ein deutlich höheres Inflationspotenzial als die vergangenen zehn Jahre, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die Analysten der RBI würden denken, dass einige der strukturell und global preisdämpfenden Faktoren der letzten Dekaden in den 2020er Jahren schrittweise an Wirkungskraft verlieren könnten (z.B. Globalisierung, Demografie bzw. Ersparnisüberhang). Andere preisdämpfende Faktoren würden verbleiben (Digitalisierung), während man auch einige gesellschaftspolitische Trends sehe, die durchaus nachhaltig preiserhöhende Implikationen haben könnten. Außerdem dürfe man nicht vergessen, dass die Phase seit der Finanz- und Staatsschuldenkrise 2008/2009 eine deutlich unterdurchschnittliche Güterpreisentwicklung und deutlich überdurchschnittliche Finanzmarkt-Preisentwicklung gegenüber den langfristigen Trends gebracht habe. ...

