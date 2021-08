General Motors plant zwei neue elektrische Nutzfahrzeuge außerhalb seiner Marke BrightDrop. GM hat zudem nun offiziell das bisherige Gerücht bestätigt. wonach zwei weitere Batteriefabriken in den USA geplant sind - ohne jedoch Details hierzu zu nennen. Zunächst zu den beiden Nutzfahrzeugen: Wie GM-Chefin Mary Barra in dem "CEO Letter" an die Aktionäre anlässlich der Geschäftszahlen für das zweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...