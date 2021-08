DJ MÄRKTE EUROPA/Wenig verändert - US-Arbeitsmarktdaten im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen sind wenig verändert in den letzten Handelstag der Woche gestartet. Im Blick steht die Veröffentlichung der US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag. Im Vorfeld sollte es ruhig bleiben. Im Konsens wird erwartet, dass die US-Wirtschaft im Juli 845.000 neue Arbeitsstellen geschaffen hat. Nur bei deutlichen Abweichungen nach oben oder unten dürfte der Markt stärker auf die Zahlen reagieren. Deutlich bessere Zahlen könnten neue Sorgen vor einer baldigen geldpolitischen Straffung in den USA auslösen. Der DAX gewinnt 0,1 Prozent auf 15.757 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 4.158 nach unten.

Allianz-Zahlen überzeugen - US-Risiken im Blick

Allianz gewinnen 2,5 Prozent. Nach Angaben aus dem Handel sind die Zweitquartalszahlen besser als erwartet ausgefallen. In der Folge hat der Konzern die Prognosespanne für das Gesamtjahr leicht angehoben. Positiv dürfte am Markt auch die Ankündigung eines 750 Millionen Euro schweren Aktienrückkaufprogramms aufgenommen werden. Allerdings merkt ein Teilnehmer an, dass viel vom Verlauf der Telefonkonferenz abhängen werde. Dort dürften sich die Fragen um die US-Klagen drehen. Die Anleger seien sehr vorsichtig bei diesem Thema. Wichtig sei, dass der Konzern eine Größenordnung des möglichen finanziellen Risikos benenne, um dieses greifbarer zu machen.

Trotz einer erhöhten Umsatzprognose brechen Hellofresh um 7,5 Prozent ein. Der Kochboxversender erwartet nun im laufenden Jahr Umsätze auf währungsbereinigter Basis von 45 bis 55 Prozent nach bislang 35 bis 45 Prozent. Allerdings kommt die Anhebung nicht ganz unerwartet. Als Belastungsfaktor könnte sich derweil das neue Margenziel erweisen. Diese soll nur noch zwischen 8,25 und 10,25 Prozent liegen nach bislang 10 bis 12 Prozent. Laut Jefferies liegt der Marktkonsens bei über 11,3 Prozent. Die Analysten hatten im Vorfeld der Zahlen vor einer möglichen Senkung gewarnt und gingen in ihrer Schätzung von etwa 10 Prozent aus.

Pirelli (+3,7%) hat am Vorabend bessere Zweitquartalszahlen vorgelegt. Sowohl die Erwartungen an das EBIT wie auch an den Umsatz wurden klar geschlagen. Daneben hat der Reifenhersteller die Prognose für das laufende Jahr angehoben. Die Deutsche Bank sieht nun Nachholbedarf bei den Konsensschätzungen. Für Auto1 geht es dagegen um 2,6 Prozent nach unten - die Anleger stören sich an der gesenkten Margenprognose für das laufende Jahr. Nach Geschäftszahlen und einem angehobenen Ausblick rücken RTL 2,3 Prozent vor.

Vonovia-Zahlen werden von Akquisitionsplänen überlagert

Im Handel ist von ordentlichen Zahlen mit Blick auf Vonovia (+0,2%) die Rede. Das Unternehmen geht nun davon aus, dass der FFO im laufenden Jahr bei 1,465 bis 1,515 (anstatt 1,415 bis 1,465) Milliarden Euro liegen wird. Allerdings sei die Prognose nur bedingt aussagefähig, so ein Händler. Denn im Blick stehe der erneute Übernahmeversuch von Deutsche Wohnen. Diese sollte dieses Mal tatsächlich gelingen, ist der Teilnehmer überzeugt. Nach der Fusion würden die Prognosen ohnehin erneut überarbeitet werden.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.158,60 -0,1% -2,48 +17,1% Stoxx-50 3.611,07 -0,1% -2,91 +16,2% DAX 15.751,61 +0,0% 6,94 +14,8% MDAX 35.606,29 -0,3% -120,73 +15,6% TecDAX 3.823,12 +0,1% 4,62 +19,0% SDAX 16.660,46 -0,1% -12,75 +12,8% FTSE 7.110,14 -0,1% -10,29 +10,2% CAC 6.770,09 -0,2% -11,10 +22,0% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,49 +0,01 +0,09 US-Zehnjahresrendite 1,24 +0,02 +0,33 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:04 Uhr Do, 19:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1825 -0,1% 1,1826 1,1838 -3,2% EUR/JPY 129,75 -0,1% 129,87 129,93 +2,9% EUR/CHF 1,0728 -0,1% 1,0734 1,0734 -0,8% EUR/GBP 0,8491 -0,1% 0,8494 0,8498 -4,9% USD/JPY 109,73 -0,0% 109,82 109,75 +6,2% GBP/USD 1,3927 -0,0% 1,3923 1,3929 +1,9% USD/CNH (Offshore) 6,4624 +0,0% 6,4621 6,4578 -0,6% Bitcoin BTC/USD 40.856,26 -0,2% 40.480,26 39.894,51 +40,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 69,21 69,09 +0,2% 0,12 +43,6% Brent/ICE 71,61 71,29 +0,4% 0,32 +40,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.800,85 1.804,30 -0,2% -3,45 -5,1% Silber (Spot) 25,19 25,18 +0,1% +0,02 -4,6% Platin (Spot) 1.007,65 1.008,65 -0,1% -1,00 -5,9% Kupfer-Future 4,39 4,35 +1,0% +0,05 +24,6% ===

