Kitzbühel (ots) - Mittwoch, 01.09.2021 um 16:00 Uhr/4 p.m. in KitzbühelWintersportbegeisterte aus allen Ländern schätzen das Pistenangebot von Kitzbühel, Kirchberg bis nach Mittersill. Deshalb startet KitzSki ab Winter 2021/22 eine Kooperation mit dem größten internationalen Ski-Kartenverbund und sichert sich damit weltweit zielgruppenspezifische Werbepräsenz von Amerika bis Japan.Pressekonferenz: KitzSki goes internationalDatum:Mittwoch, 01.09.2021 um 16:00 Uhr/4 p.m.Ort/Location: Zentralbüro der Bergbahn Kitzbühel (Hahnenkammstraße 1a, 6370 Kitzbühel)Parken: Parkplatz Hahnenkammbahn (das Parken ist für Teilnehmer der Pressekonferenz kostenlos)COVID-Maßnahmen: Eine Teilnahme an der Pressekonferenz ist nur nach Anmeldung und bei Einhaltung der 3-G-Regelung (geimpft, getestet, genesen) möglich.Bitte beachten Sie:Wir tun alles für die maximale Sicherheit in Bezug auf COVID-19 und bitten Sie um Anmeldung bis Dienstag, 24.08.2021 bei Frau Elisabeth Laiminger via E-Mail e.laiminger@kitzski.at oder telefonisch unter +43 664 611 8804. Für die Teilnahme an der Pressekonferenz ist es notwendig geimpft, getestet oder genesen zu sein und einen entsprechenden Nachweis vorzulegen. Gesetzliche Änderungen vorbehalten!Wir dürfen Sie bitten, vor Ort Abstand zu anderen Personen zu halten. Herzlichen Dank!Wir freuen uns auf Ihr Kommen!Pressekontakt:Bergbahn AG KitzbühelElisabeth LaimingerPresse/Marketing+436646118804e.laiminger@kitzski.atpress.kitzski.at