NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Allianz SE nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Versicherer profitiere von seiner breiten Aufstellung, wenn einer der zahlreichen Motoren ins Stottern komme wie zuletzt das Schaden-/Unfallgeschäft, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der optimistischere Ausblick auf das Gesamtjahr dürfte allerdings im Aktienkurs weitgehend eingepreist sein./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2021 / 01:40 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2021 / 02:13 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0008404005

