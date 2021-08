Bei TUI naht der Tag der Wahrheit. So will der Reiseveranstalter am kommenden Donnerstag Zahlen für das dritte Quartal (April, Mai, Juni) präsentieren. Zudem erhoffen sich Investoren einen Ausblick. Für den Monat Juli jedenfalls ist der die Buchungszuwachs laut Tats-Reisebürospiegel abgeflacht, wie die Touristik-Zeitschrift fvw berichtet.Zwar liegen die Umsätze in den Reisebüros nach wie vor dreistellig (106 Prozent) über dem katastrophalen Corona-Jahr 2020, aber die Buchungskurve flacht im Juli ...

Den vollständigen Artikel lesen ...