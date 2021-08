Der Softwarespezialist SAP befindet sich mitten im Cloud-Umbruch. Derzeit versuchen die Walldorfer Überzeugungsarbeit bei ihren Kunden für die Cloud-Lösung "Rise with SAP" zu leisten. Aktuelle Umfragen zeigen jedoch, dass viele Kunden den Cloud-Schwenk nicht so richtig mitmachen wollen. Helfen soll nun der Ausbau der Cloud-Partnerschaft mit Google.Die Walldorfer wollen die Google Cloud nun als strategischen Partner für das Angebot "Rise with SAP" ins Boot holen. "Beide Unternehmen werden zusammen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...