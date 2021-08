München (ots) -- Mitglieder des Nachbarschaftsnetzwerkes können kreative Ideen zu Energiesparen und Nachhaltigkeit einreichen- E.ON unterstützt eine Idee mit Preisgeld von 5.000 Euro- Content-Hub informiert über NachhaltigkeitMünchen (ots) - nebenan.de und der Energieanbieter E.ON suchen in einem gemeinsamen Ideenwettbewerb die "SuperEnergiesparer Nachbarschaft". Die Mitglieder des Nachbarschaftsnetzwerkes können dafür ab sofort kreative Ideen einreichen, die unsere Gesellschaft bei den Themen Energiesparen und Nachhaltigkeit voranbringen. Jeder Beitrag ist willkommen - vom alltäglichen Stromspar-Tipp bis hin zur größeren Nachhaltigkeits-Initiative in der Gruppe. Eingereicht werden können die Ideen bis zum 9. September 2021 unter https://magazin.nebenan.de/hubs/das-wir-bewegt-mehr-eon. Eine Jury kürt anschließend die Gewinner-Idee, E.ON unterstützt die Umsetzung dieses Projekts mit einem Preisgeld von 5.000 Euro. Auch die Plätze zwei bis fünf werden für ihre kreativen Beiträge mit Gewinnen belohnt.Gemeinsam für ein besseres Morgen"Die Energiewende kann nur gelingen, wenn wir als Gemeinschaft alle an einem Strang ziehen - der Community-Gedanke spielt eine zentrale Rolle", so Joachim Klein, Leiter des Vorteilsprogramms E.ON Plus bei E.ON Energie Deutschland. "nebenan.de verkörpert diesen Ansatz als Marke im Kern. Deshalb freuen wir uns sehr, mit dem Nachbarschaftsnetzwerk diese besondere Content-Kooperation umzusetzen und die Kreativität der Mitglieder für das Thema Energiesparen anzuregen. Die Energiewende beginnt schließlich bei uns allen, vor Ort, im Kleinen. Wir sind gespannt auf viele kreative Ideen der Nachbarschafts-Community und unterstützen das vielversprechendste Projekt gerne in der Umsetzung."Philip Witzmann, Chief Commercial Officer von nebenan.de ergänzt: "Auf nebenan.de sehen wir täglich, wie Nachbarschaften gemeinsam kreative Ideen umsetzen, um ihren Alltag klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Wir freuen uns, dass wir zusammen mit E.ON den Kreativ-Wettbewerb umsetzen und so einen bewussten Umgang mit Energie in den Nachbarschaften schärfen. Wir glauben: Mit kleinen Veränderungen im Alltag können wir gemeinsam Großes bewirken und so die Energiewende vorantreiben."Content-Hub informiert über Energiesparen und NachhaltigkeitDer Wettbewerb wird inhaltlich unter anderem mit einem Content-Hub zu den Themen Gemeinschaft, Energiesparen und Nachhaltigkeit begleitet. Beiträge für die "SuperEnergiesparer Nachbarschaft" können bis zum 9. September 2021 auf der Wettbewerbs-Website eingereicht werden. Details zu den Teilnahmebedingungen und Preisen finden Sie unter https://magazin.nebenan.de/hubs/das-wir-bewegt-mehr-eon.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Arne Schleefarne.schleef@eon.comOriginal-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/4987347