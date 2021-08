Blackstone will seine Batterieproduktion in Sachsen 2022 auf 500 MWh erweitern. Nun ist auch das Geld dafür da. Mit dem heute geschlossenen Vertrag sei die Finanzierung für das Projekt gesichert, heißt es in einer Pressemitteilung von Blackstone. Die deutsche Tochtergesellschaft Blackstone Technology erhält dabei 40 Millionen Euro von der Blackstone Ressources als Investor. Damit soll die Batterieproduktion per 3-D-Druck im sächsischen Döbeln im Jahr 2022 verzehnfacht werden - auf 500 MWh Batteriekapazität ...

