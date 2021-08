Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Wie zuletzt schwankt der ITRAXX Senior Financials innerhalb einer engen Range um die 54er-Marke, berichten die Analysten der Helaba.Die derzeit hohe Zahl vorgelegter Quartalsberichte der Banken, meistens seien die Erwartungen übertroffen worden, habe keine Impulse geliefert. Zudem habe die Risikoaversion - bezogen auf alle Assetklassen - in den letzten Tagen tendenziell abgenommen. Auf dem Primärmarkt halte die Flaute an. Auch Mandatierungen seien derzeit nicht in Sicht. Insofern bleibe es nur mit Blick auf die Quartalsergebnisse der Finanzhäuser spannend. Die französische Credit Agricole habe bekannt gegeben, dass der Nettogewinn im zweiten Quartal auf 1,97 Milliarden Euro gestiegen sei, nach 954 Mio. Euro in der Vorjahresperiode. Die Risikokosten hätten um 66,8% reduziert und die Erträge um 18,8% gesteigert werden können. Heute werde die ING Groep Einblick in die Bücher gewähren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...