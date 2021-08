Weiden (www.fondscheck.de) - Die anziehenden Inflationsraten sind in aller Munde, so die Experten von Robert Beer Investment.Vor allem am Bau und bei den Grundstoffen sei das deutlich bemerkbar. Viele Marktteilnehmer hätten befürchtet, dass steigende Inflation die Zinsen nach oben treiben würde. Das Gegenteil sei aktuell der Fall. Die Zinsen würden wieder deutlich fallen. Die Rendite der 10-jährigen Bundesanleihe sei von -0,10% auf -0,50% gefallen, die Rendite der 10-jährigen US Anleihe sei von 1,70% auf 1,18% gefallen. Was stecke dahinter? ...

