Silvercorp Metals Inc. veröffentlichte gestern die finanziellen und operativen Ergebnisse für das zum 30. Juni 2021 beendete zweite Quartal. Das Unternehmen baute in diesem Zeitraum 231.235 Tonnen Erz ab. Des Weiteren wurden 1,6 Millionen Unzen Silber, 1.000 Unzen Gold, 16,8 Millionen Pfund Blei und 7,3 Millionen Pfund Zink verkauft.



Man machte einen Umsatz von 58,8 Millionen Dollar. Das Nettoeinkommen betrug in Q2 12,2 Millionen Dollar. Der operative Cashflow belief sich auf 36,5 Millionen Dollar, 21% mehr als im vorherigen Jahr.



Zum Ende des Quartals befand sich das Unternehmen im Besitz von liquiden und liquidierbaren Mitteln im Wert von 214,4 Millionen Dollar.



