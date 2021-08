DJ PTA-News: A.H.T. Syngas Technology N.V.: Weitere Fortschritte auf dem Weg zum Clean Tech Unternehmen - Innovative Projekte gestartet

Eindhoven (pta020/06.08.2021/11:10) - Die A.H.T. Syngas Technology N.V. (kurz "A.H.T.") teilt mit, dass die Aktivitäten in Richtung Clean Tech weiter Fahrt aufnehmen. Neben den Aktivitäten in Richtung "Gas to Resources" mit den hausmüllverarbeitenden Projekten in Japan und dem Aufbau der Anlage zur Nutzung von Altholz auf :metabolon hat A.H.T. nun weitere Projekte mit Industriepartnern auf den Weg gebracht. Das Spektrum der in den letzten Monaten eingereichten innovativen Projekte der A.H.T. reicht von der Elektrifizierung ländlicher Regionen, der Gewinnung von Nährstoffen aus Klärschlamm und Gülle, die Herstellung von Trinkwasser aus Meerwasser und die Abscheidung von Wasserstoff aus Gasgemischen bis zur Gewinnung von grünem Wasserstoff aus Biomasse und biogenen Reststoffen. Hierzu wurden im ersten Halbjahr 2021 vier Vorhaben vorbereitet und projektiert. Insgesamt belaufen sich diese Projekte auf ein Volumen von ca. 3Mio. Euro. Insgesamt sind für diese Projekte Fördermittel in Höhe von 1,4 Mio. Euro beantragt. "Mit diesem Schritt positioniert sich A.H.T. deutlich als Clean Tech Unternehmen mit erprobten aber auch innovativen Lösungen für kommende Wachstumsmärkte" so Ferges, CEO der A.H.T. "Wir sind sehr zufrieden, dass wir mit dem Vertrauen unserer Investoren in der Lage sind, die Nachfrage unserer Kunden nach sauberer, CO2-neutraler Energie und der effizienten Nutzung von Abfallstoffen mit leistungsfähigen, zuverlässigen Produkte bedienen zu können." führt Ferges weiter aus

Die A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment: Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das umweltfreundliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht.

