Zürich (awp) - Am Schweizer Aktienmarkt tut sich zum Wochenschluss zunächst so gut wie nichts. Der Leitindex SMI bewegt sich in einer engen Spanne von 25 Punkten um den Vortagesschlusskurs. Erst ab dem Nachmittag ist mit einer Belebung zu rechnen, wenn in den USA die monatlichen Jobdaten veröffentlicht werden. Wie meist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...