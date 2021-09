Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt pendelt am Dienstag in einer engen Spanne um seinen Schlusskurs vom Montag. Zum Wochenauftakt hatte der Leitindex SMI mit einem knappen Plus zunächst zu einer Gegenbewegung nach den deutlichen Verlusten in der Vorwoche angesetzt. Investoren hielten sich vor den am Nachmittag erwarteten ...

