Covestro und Allianz steigern Gewinne - Wie Sie von Kursänderungen der Aktien profitieren können

Nachdem gestern bereits sechs DAX®-Konzerne ihr Zahlenwerk für das zweite Quartal präsentierten, legten mit Covestro und Allianz zwei weitere Unternehmen aus der ersten Börsenliga ihre Bücher offen. Während Covestro seinen Gewinn deutlich steigern konnte, legte auch der Versicherungskonzern Allianz ebenfalls überzeugende Zahlen vor, muss sich aber möglichen Strafzahlungen stellen.



Der deutsche DAX®-Konzern Covestro versechsfachte seinen Quartalsgewinn im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 817 Millionen Euro. Die andauernde Erholung der Nachfrage von Kunststoffprodukten erhöhte das Auftragsvolumen, sodass der Konzern laut dem Vorstandsvorsitzenden Steilemann mit einem starken Impuls in die zweite Jahreshälfte starten konnte.

Allen positiven Nachrichten zum Trotz gibt es eine Problemstelle - Produktionsstillstände in Nordamerika und Knappheit bei den benötigten Rohstoffen habe das Wachstum im gesamten Konzern begrenzt.



Nachdem der deutsche Versicherungsriese Allianz in den vergangenen Tagen aufgrund von Untersuchungsvorfällen in Bezug auf Hedgefonds-Geschäfte im Fokus stand, konnte der DAX®-Konzern mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen die negative Spannung etwas aufheben. Angetrieben von überzeugenden Geschäften in allen drei Unternehmensbereichen, konnte der Gesamtumsatz im zweiten Quartal 2021 um 10,9 Prozent gesteigert werden. Der operative Gewinn lag mit 3,3 Milliarden Euro um 29,4 Prozent über dem Ergebnis des Vorjahreszeitraums. Während im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen insbesondere das US-Geschäft als Treiber galt, nennt der Versicherungskonzern im Asset Management höhere Erträge aus dem verwalteten Vermögen als Grund für die solide Performance.

Unterdessen konkretisierte Allianz die Prognose für das Gesamtjahr. Demnach plant das Unternehmen ein operatives Ergebnis von 12 bis 13 Milliarden Euro zu erzielen.

Die überzeugende Entwicklung im zweiten Vierteljahr steht dennoch im Schatten der andauernden Untersuchungen der US-Börsenaufsicht SEC sowie des Justizministeriums. Die sogenannten Structured Alpha Hedge-Fonds des Tochter-Unternehmens Allianz Global Investors waren zu Beginn der Corona-Pandemie stark eingebrochen, sodass einige davon aufgelöst werden mussten. Die Behörden prüfen nun, ob Allianz mögliche Straf- oder Schadenersatzzahlungen zu leisten hat. In der heutigen Pressemitteilung wurde dennoch nicht auf die derzeitigen Untersuchungen eingegangen. Finanzvorstand Giulio Terzariol lobte lediglich das Asset Management für eines der besten Quartale der Geschichte.

