Köln (www.fondscheck.de) - Der Sauren Nachhaltig Defensiv X (ISIN LU0313461773/ WKN A0MX7L) erzielte im Juli einen Wertzuwachs in Höhe von 0,4%, so die Experten von Sauren.Seit Jahresanfang weise der Dachfonds eine erfreuliche Wertsteigerung in Höhe von 3,6% auf.An den Rentenmärkten sei es im Juli zu einem relativ deutlichen Rückgang des Kapitalmarktzinsniveaus gekommen. Staatsanleihen sowie Unternehmensanleihen hoher Bonität hätten deutliche Kursgewinne verzeichnet. Hochzinsanleihen hätten moderate Wertzuwächse verbucht. Der von David Roberts verwaltete Liontrust Strategic Bond Fund (ISIN IE00B8S0XN17/ WKN A1KB5R) habe in diesem Umfeld eine Wertsteigerung in Höhe von 0,6% erzielt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...