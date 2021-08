Die Zahlen des Baustoff-Riesen zum zweiten Quartal konnten auf den ersten Blick nicht so recht begeistern. Zwar übertraf HeidelbergCement mit einem Umsatz von 4,98 Mrd. € die Markt-erwartungen. Doch beim Gewinn, sowohl auf Basis des Ebitda als auch beim Ebit, blieb man unter den Prognosen. Indes: Wenn man die Äußerungen aus dem Unternehmen selbst nimmt, könnte das hier nur der Anlauf auf wesentlich bessere Ergebnisse sein. Denn für das Gesamtjahr stellt der Baustoff-Produzent nun einen "starken" Anstieg der Ergebnisse in Aussicht. Bislang lautete die offizielle Sprachregelung "leichter" Anstieg. Auch bei der Profitabilität-Kennziffer Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) will HeidelbergCement mehr Tempo machen. Nach 7,9 % im Vorjahr sollten es bislang nach der entsprechenden Sprachregelung "klar" über 8 % werden. Jetzt ist von "deutlich" über 8 % die Rede. Angetrieben wird die Geschäftsentwicklung dabei nach wie vor von entsprechenden Wachstumsschüben im privaten Wohnungsbau und auch bei internationalen Infrastruktur-Projekten.



Und die Aktie? Sie scheint sich nach einer Konsolidierungsphase nun wieder langsam in Richtung Norden orientieren zu können. Allerdings bleibt noch der Ausbruch über den Bereich von 76/77 € abzuwarten.



Dies ist ein Auszug aus unserer Publikation "Frankfurter Börsenbrief", Ausgabe 31.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

HEIDELBERGCEMENT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de