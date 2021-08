Köln (ots) - Wie werde ich fit? Welcher Sport passt zu mir? Wie gut ist Intervallfasten? Was hilft gegen Schlafstörungen? Diese und viele andere Fragen rund um Fitness und Gesundheit beantwortet Doc Esser ab sofort immer freitags in seinem neuen WDR 2 Podcast. Zusammen mit WDR-Redakteurin Anne Schneider gibt der Lungenfacharzt und Kardiologe Tipps für ein gesünderes Leben - von Ernährung über Sport bis zur Vorbeugung von Krankheiten.Heinz-Wilhelm Esser: "Wir wollen den Menschen auf Augenhöhe Spaß an der Bewegung und Spaß an einer gesunden, ausgewogenen Ernährung vermitteln. Mit kleinen Tipps und Tricks, wie und warum es Sinn macht, sich zu bewegen." In der ersten Folge von "Frag dich fit - der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne" erklärt er, wie sich die richtige Balance aus Ausdauersport, Krafttraining und Entspannung finden lässt. Das Ziel: Nach dem Sommerurlaub wieder fit in den Alltag zu starten.Erfolgreicher Corona-Podcast: Drei Millionen AbrufeSeit März 2020 sprechen Doc Esser und Anne Schneider regelmäßig über die Corona-Lage. Der Podcast "Coronavirus - Doc Esser klärt auf" hatte in den vergangenen 17 Monaten drei Millionen Abrufe. "Corona ist natürlich nicht auserzählt und die Pandemie nicht vorbei, aber wir dürfen nicht vergessen, dass es diverse andere Erkrankungen und vor allen Dingen Methoden gibt, wie man Krankheiten verhindern kann - und die wollen wir den Menschen nahe bringen. Selbstverständlich greifen wir auch aktuelle Corona-Entwicklungen und Fragen dazu im neuen Podcast auf", so Doc Esser."Frag dich fit - der Gesundheitspodcast mit Doc Esser und Anne" erscheint jeweils in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr. Den Podcast gibt es in der WDR 2 App, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Doc Esser und sein Team sammeln Fragen per Mail über docesser@wdr.de oder per WhatsApp-Nachricht an 0170 91 83 576.Der Link zum Podcast: http://www.wdr.de/k/podcast-fragdichfitFotos unter ard.foto.dePressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTel. 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.WDR.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/4987544