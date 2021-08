Hong Kong (ots/PRNewswire) - Das neue ATab-1 CLOUD Air-WiFi Tablet bringt uneingeschränkte Konnektivität nach JapanUCLOUDLINK GROUP INC. (NASDAQ: UCL, "uCloudlink"), der weltweit erste und führende Marktplatz für die gemeinsame Nutzung von mobilem Datenverkehr, hat sich mit AIR-U zusammengeschlossen, um seine branchenführende HyperConn-Lösung auf dem neuen ATab-1 CLOUD Air-WiFi Tablet in Japan einzuführen. Die neueste Lösung von uCloudlink wird eine wesentliche Rolle bei der Transformation der japanischen Wirtschaft spielen, da sich die Nachfrage von Inbound-Reisen hin zu inländischen Telearbeitsmöglichkeiten wie Fernarbeit und Online-Lernen verschiebt.Das ATab-1 ist mit der Technologie HyperConn und CloudSIM von uCloudlink ausgestattet. Es verfügt zudem über ein 10,1-Zoll-FHD-Display, eine 8-Megapixel-"In-Kamera" und eine 2-Megapixel-"Out-Kamera". Die Einführung des Tablets folgt dem virtuellen Start von uCloudlink auf dem MWC Barcelona am 30. Juni - und ist damit der erste Business Case und der erste Einsatz von HyperConn auf dem japanischen Markt. Dank der hochmodernen Technologien von uCloudlink können sich ATab-1-Benutzer automatisch mit dem besten mobilen und Festnetz-Breitbandnetz in Japan sowie in anderen Ländern und Regionen im Ausland verbinden."Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit AIR-U, die erlaubt, das erste HyperConn -fähige Tablet in Japan auf den Markt zu bringen. Durch den Einsatz unserer CloudSIM-Technologie verbindet sich der ATab-1 jederzeit nahtlos mit dem besten verfügbaren Netzwerk und bietet Benutzern eine noch nie dagewesene Stabilität für ihre Verbindung und einzigartige Zuverlässigkeit, egal ob zu Hause, in der Schule, im Büro oder unterwegs. Wir sind ganz klar der Marktführer für qualitativ hochwertige Datenkonnektivitätsdienste und bieten eine Lösung für Probleme der Abdeckung, Überlastung und der Sicherheit", sagte Chaohui Chen, CEO von uCloudlink. "Japan ist derzeit unsere umsatzstärkste Region. Die Größe des japanischen Marktes in Verbindung mit seiner Offenheit für neue Technologien macht ihn zu einem wichtigen Ort für ein innovationsorientiertes Unternehmen wie uCloudlink, das seine Präsenz ausbauen möchte. Wir freuen uns sehr, unsere fortschrittliche Technologie durch diese neue Zusammenarbeit den japanischen Verbrauchern zugänglich zu machen."ATab-1 wurde für die steigenden Bedürfnisse der Schüler- und Studenten entwickelt, die während der COVID-19-Pandemie auf Fernunterricht umsteigen mussten. Ohne zuverlässigen Internetzugang zu Hause sind Studenten oft auf eine mobile Datenverbindung angewiesen, um am Unterricht teilzunehmen. Die CloudSIM-Technologie gibt diesen Nutzern die Freiheit und Flexibilität, auf mobile Breitbanddienste von allen Anbietern eines Landes zuzugreifen, ohne an einen Vertrag gebunden zu sein. Die HyperConn-Lösung von uCloudlink nutzt künstliche Intelligenz, um für die Lernenden auf der Grundlage ihres Standorts, ihrer Internetnutzung und der Leistung aller verfügbaren Breitbandnetze die effektivste Netzabdeckung zu ermitteln.Die Lösungen von uCloudlink unterstützen auch Japans jüngste Generation bei der Umstellung auf technologiegestützte Bildung in der Zeit nach COVID-19. Die Grund- und Mittelschulen bieten Schülern zunehmend Tablets für den Klassenunterricht; die meisten Schüler nutzen jedoch während der Schulzeit eine WLAN-Verbindung. Sollen zu Hause Tablets genutzt werden, sind einige Schüler benachteiligt, weil sie möglicherweise keinen Zugang zu einer zuverlässigen Internetverbindung haben. Da Tablets immer mehr im Unterricht eingesetzt werden, steigt in Japan die Nachfrage nach einfachen mobilen Konnektivitätsdiensten, die Datenkommunikation in die Geräte integrieren, wie die HyperConn-Lösung und die CloudSIM-Technologie von uCloudlink.Mit unbegrenztem Zugang zu einer Reihe mobiler Breitbandnetze und dynamischem, nahtlosem Wechsel zwischen den Netzen ermöglicht uCloudlink den Studenten, jederzeit und überall in Verbindung zu bleiben, ohne dass sie nach einem Wi-Fi-Signal suchen oder zusätzliche SIM-Karten kaufen müssen. Bei schwachem Signal in Innenräumen oder instabiler WLAN-Verbindung ermöglicht es das ATab-1 von uCloudlink, sofort auf mobiles Breitband umzuschalten, so dass die Nutzer während des Fernunterrichts ununterbrochenen Zugang zu wichtigen Informationen haben.Informationen zu UCLOUDLINK GROUP INC.uCloudlink ist der weltweit erste und führende Marktplatz für die gemeinsame Nutzung von mobilem Datenverkehr und wegweisend für das Geschäftsmodell der Sharing Economy für die Telekommunikationsbranche. Die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens bieten Benutzern mobiler Daten, Mobilteil- und Smart-Hardware-Unternehmen, Mobilfunkbetreibern (MVNOs) und Mobilfunknetzbetreibern (MNOs) einzigartige Wertversprechen. Mithilfe seiner innovativen Cloud-SIM-Technologie und -Architektur hat das Unternehmen das Erlebnis der mobilen Datenkonnektivität neu definiert, indem es Benutzern den Zugriff auf die von Netzbetreibern auf ihrem Markt gemeinsam genutzte mobile Datenverkehrszulage ermöglicht und gleichzeitig zuverlässige Konnektivität, hohe Geschwindigkeiten und wettbewerbsfähige Preise bietet.Pressekontakt:Carina Cheungcarina-pr@ucloudlink.com(852) 21806111Original-Content von: UCLOUDLINK GROUP INC., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157701/4987550