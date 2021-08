... Test der 100-$-Marke? Der US-amerikanische Hersteller ersetzt Fleisch durch eine Hightech-Masse: Raffinierter Fake für die menschlichen Geschmacksnerven! Die neuen Quartalszahlen wurden gestern nachbörslich mit - 3,7 % quittiert. Das bereinigte Ergebnis (- 0,31 $ je Aktie) lag 8 Cent unter der Erwartung. Hinzu kam ein Ausblick auf den Umsatz im Q3 (120 bis 140 Mio. $) rund 13 Mio. $ unter Konsens.



Die BYND-Aktie brach die Erholung schon Ende Juni ab, der Kurs sank seitdem um 23 % (Börsenwert aktuell: 7,7 Mrd. $).



CEO Ethan Brown und der seit drei Wochen amtierende CFO Phil Hardin erläuterten die Zahlen zum Q2. Der Umsatz lag mit 149,4 Mio. $ um 31,8 % über dem Vergleichsquartal 2020. Der Teilbereich Foodservice (Lieferungen an Restaurants etc.) wuchs um 218 %. Eine erneute Verschärfung der Pandemie-Lage würde diesen Bereich besonders treffen.



Im Absatzkanal Einzelhandel wurden die Erlöse um 6 % gesteigert, hier lief es regional sehr unterschiedlich: - 14 % auf 77,2 Mio. $ galt für den Teilbereich USA, hier hatte man vor einem Jahr von Hamsterkäufen wegen der Pandemie profitiert. Die Steigerung im kleineren internationalen Geschäft (+ 198 % auf 28,5 Mio. $) glaubt BEYOND MEAT insbesondere in Europa und China auf einem hohen Niveau halten zu können.



Die Börsianer orientierten sich vor allem am vorsichtigen Ausblick auf das laufende Q3, daher: Solange das Risiko einer Pandemieverschärfung besteht, wird die Aktie von BEYOND MEAT noch zurück an die 100-$-Marke geführt.



