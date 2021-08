Am 6. August 1991 wurde die erste Website der Welt veröffentlicht 89 Prozent der Deutschen nutzen mittlerweile das Internet Bitkom präsentiert 30 Fakten zum World Wide Web Berlin, 5. August 2021 Vor 30 Jahren, am 6. August 1991, wurde in der Schweiz die erste Website der Welt öffentlich gemacht. Am Europäischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...