Der Anbieter von Ladelösungen Wirelane hat in einer B-Finanzierungsrunde 18 Millionen Euro eingenommen. Mit dem frischen Kapital will das Münchener Unternehmen sein Wachstum in Deutschland und dem umgrenzenden Ausland vorantreiben. Auch soll die E-Mobilitäts-Plattform für den Betrieb, das Management und die Abrechnung für Ladetransaktionen weiterentwickelt werden. Zu den Unterstützern in der zweiten ...

