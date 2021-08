Die eterna Mode Holding GmbH wird einen Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens nach dem neuen Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) stellen, da das Mode-Unternehmen mit seinen Gläubigern keine Lösungen in aktuellen Finanzierungsfragen infolge der Pandemie-Auswirkungen finden konnte. Der Restrukturierungsplan sieht nun einen drastischen Schuldenschnitt bei der unbesicherten ETERNA-Anleihe 2017/2024 vor, bei der die Anleihegläubiger mit einer Abfindungsquote von lediglich 10% bedient werden sollen. Die Anleihen Finder Redaktion hat mit dem geschäftsführenden Gesellschafter, Henning Gerbaulet, über die gegenwärtige Situation beim Passauer Hemdenhersteller gesprochen.

Anleihen Finder: Herr Gerbaulet, ETERNA kommt mit ganz schlechten Nachrichten für ihre Anleihegläubiger daher, die im geplanten Restrukturierungsverfahren mit einer 10%-Abschlagsquote "abgespeist" werden sollen. Warum ist es soweit gekommen? Gab es keine anderen Möglichkeiten?

Henning Gerbaulet: Nachdem sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren operativ sehr gut entwickelt hat, haben die weitreichenden, negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie ETERNA als eigentlich gesundes Unternehmen in diese schwierige Lage gebracht. Wir bedauern sehr, dass für unsere Anleihegläubiger und ebenso die Gesellschafter nun Einschnitte unvermeidbar geworden sind, um mittels einer finanziellen Sanierung der Holding wieder eine stabile Finanzierung herbeizuführen. Vor dem Hintergrund, dass die bisherigen Verhandlungen zu keinem Ergebnis geführt haben, wird die eterna Mode Holding GmbH einen Antrag auf Einleitung eines Sanierungsverfahrens nach dem StaRUG stellen. Ganz wichtig für uns und unsere Geschäftspartner: Das operative Geschäft bleibt davon unberührt, so dass wir unsere Strategie und die eingeleitete Transformation unverändert fortführen werden.

Anleihen Finder: Woran sind die Finanzierungs-Gespräche letztendlich gescheitert?

"Ziel ist es, das Unternehmen finanziell so zu sanieren, damit das grundsätzlich intakte operative Geschäft nicht gefährdet wird"

Henning Gerbaulet: Vor dem Hintergrund der allgemein schwierigen Situation in der Pandemiezeit gestalten sich Finanzierungsgespräche grundsätzlich schwieriger als in normalen Zeiten. Die Gläubiger der besicherten ...

