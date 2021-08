Negative Zinsen, steigende Staatsschulden, explodierende Geldmengen - all das sollte Gold in die Karten spielen. Nun zieht auch die Inflation stark an. Hilft das dem gelben Edelmetall auf die Sprünge?Schon seit geraumer Zeit sprechen viele fundamentale Gründe für Gold. Die Zinsen sind tief im Keller, die Geldmengen explodieren und die Staatsschulden haben sich im Rahmen der Corona-Krise nochmals stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...