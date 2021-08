Die serbische RBI-Tochterbank Raiffeisen banka a.d. hat eine Vereinbarung über den Erwerb von 100 Prozent der Anteile an der Crédit Agricole Srbija unterzeichnet. Die Akquisition der Crédit Agricole Srbija wird auf die harte Kernkapitalquote der RBI voraussichtlich eine Auswirkung von 16 Basispunkten haben, teilt die RBI mit. "Die Akquisition von Crédit Agricole Srbija passt strategisch perfekt zu unserer Bank in Serbien und wird unsere Wachstumsambitionen in diesem Markt unterstützen", sagte Johann Strobl, Vorstandsvorsitzender der RBI. Crédit Agricole Srbija betreut rund 356.000 Kunden. Zum Ende des zweiten Quartals 2021 betrug die Bilanzsumme der Crédit Agricole Srbija 1,3 Mrd. Euro.RBI ( Akt. Indikation: 20,38 /20,46, 1,19%) ...

