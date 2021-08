WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA ist die Arbeitslosigkeit im Juli überraschend stark gesunken und auf den tiefsten Stand seit der Anfangsphase der Corona-Krise gefallen. Die Arbeitslosenquote ging im Monatsvergleich um 0,5 Prozentpunkte auf 5,4 Prozent zurück, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur mit einen Rückgang auf 5,7 Prozent gerechnet.

Damit erreichte die Arbeitslosenquote den tiefsten Stand seit März 2020. Damals wurden harte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eingeführt, und die Arbeitslosenquote war im April 2020 stark auf 14,8 Prozent angestiegen.

In der zweiten Jahreshälfte 2020 war die Quote dann wieder deutlich gesunken. Seit März stockte allerdings die Erholung am Arbeitsmarkt und die Arbeitslosenquote hielt sich in der Nähe der Marke von sechs Prozent./jkr/jsl/men