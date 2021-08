DGAP-News: CytoTools AG / Schlagwort(e): Sonstiges

CytoTools AG: Wilhelm K. T. Zours meldet erstmals Aktienbestand nach § 20 AktG



06.08.2021 / 15:02

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Wilhelm K. T. Zours meldet erstmals Aktienbestand nach § 20 AktG Wilhelm K. T. Zours meldet der CytoTools AG erstmals Aktienbestand gem. § 20 AktG

Nach derzeitigem Stand war die Stimmrechtsausübung durch Gesellschaften, an denen Herr Zours die Anteilsmehrheit hält, in der Hauptversammlung der CytoTools AG am 03.12.2020 unrechtmäßig

Die Stimmen der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG hätten in der Hauptversammlung am 03.12.2020 nach derzeitigem Stand wegen fehlender Stimmrechtsmitteilung des Herrn Zours nicht ausgeübt werden dürfen Darmstadt, 6. August 2021 - Die CytoTools AG (ISIN DE000A0KFRJ1), eine Biotechnologie Holding mit Spezialisierung auf Pharma- und Medizinprodukte, hat erstmals am 27.07.2021 eine Stimmrechtsmitteilung von Herrn Wilkelm K. T. Zours gem. § 20 AktG erhalten. Vorangegangen war ein Hinweisbeschluss des Landgerichts Frankfurt am Main, das in einem noch laufenden Anfechtungsprozess bisher davon ausgeht, dass Herr Zours die Erstattung einer Stimmrechtsmeldung gem. § 20 AktG pflichtwidrig unterlassen habe. Die Stimmen aus Aktien der CytoTools AG, die der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG gehören, hätten demnach in der Hauptversammlung am 03.12.2020 wegen fehlender Stimmrechtsmitteilung des Herrn Zours nach § 20 AktG nicht gezählt werden dürfen. Das bedeutet im Rückschluss, also bei Abzug der am 03.12.2020 abgegebenen Ja-Stimmen der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG, dass der Vorschlag zur Abberufung des Aufsichtsrats der CytoTools AG am 03.12.2021 mit fast 85% der Stimmen von der Hauptversammlung abgelehnt wurde. Ebenso wenig haben damit die Anträge, dem Vorstand das Vertrauen zu entziehen, am 03.12.2020 eine Mehrheit von der Hauptversammlung erhalten. Lediglich die Stimmabgabe der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG haben insoweit zu anderslautenden Beschlussfeststellungen geführt. Da die CytoTools AG von der fehlenden Stimmrechtsmitteilung des Herrn Zours erst im Februar 2021 Kenntnis erlangte, konnte leider nicht verhindert werden, dass in den letzten beiden Hauptversammlungen von der Heidelberger Beteiligungsholding AG und der DELPHI Unternehmensberatung AG zudem alle wichtigen Finanzierungsvorhaben durch Ausübung von Stimmen zum Nachteil aller übrigen Aktionärinnen und Aktionäre blockiert wurden. Die nunmehr erfolgte Stimmrechtsmeldung von Herrn Zours bestätigt nach Auffassung der CytoTools AG die Sicht des Landgerichts Frankfurt am Main aus dem Hinweisbeschluss, so dass nun Klarheit in diesem wichtigen Punkt geschaffen ist. Das gezeigte Verhalten bestimmter Aktionäre in den letzten Hauptversammlungen zeigt aber auch deutlich, wie überaus wichtig es auf der kommenden virtuellen Hauptversammlung am 30. September 2021 sein wird, dass wirklich jede Aktionärin und jeder Aktionär von seinem Stimmrecht Gebrauch macht und sich an der Meinungsbildung beteiligt. Denn Herr Zours und seine Unternehmen wollen nun offenbar nochmals den Versuch unternehmen, über die Beschlüsse dieser Hauptversammlung den amtierenden Vorstand und den amtierenden Aufsichtsrat der CytoTools AG auszutauschen und allein nach eigenen Vorstellungen zu besetzen. Und dies mit einer Beteiligung von insgesamt unter 50 % an der CytoTools AG. Hier wird offensichtlich darauf spekuliert, dass die Präsenz in der Hauptversammlung so niedrig ist, dass der eigene Stimmrechtsanteil zu einer Mehrheit in der Hauptversammlung ausreicht. Selbst wenn andere Aktionärinnen und Aktionäre nur wenige Aktien halten, sollten sie daher dringend von ihrem Stimmrecht Gebrauch machen. Nur so können sie verhindern, dass sie sich in einer CytoTools AG wiederfinden, die personell mit dem bisherigen Unternehmen nichts mehr zu tun haben wird. Bereits anhand der Vorschläge der Heidelberger Beteiligungsholding AG für die vollständige Neubesetzung des Aufsichtsrats wird nach Ansicht der CytoTools AG deutlich, dass sämtliche von der Heidelberger Beteiligungsholding AG zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten nicht über relevantes Branchenwissen und notwendige fachliche Expertise in Bezug auf das Geschäftsfeld der CytoTools AG verfügen. Es muss daher verhindert werden, dass einzelne Aktionärsgruppen so Nachteile für die übrigen Aktionäre herbeiführen. Die Gesellschaft und der Hauptversammlungsdienstleister Link Market Services sind Aktionärinnen und Aktionären im Falle offener Fragen zur Hauptversammlung jederzeit gern behilflich. Die Ausübung des Stimmrechts kann elektronisch oder über den Stimmrechtsvertreter erfolgen und ist damit sehr einfach. Kontakt:

CytoTools AG

Ingo Middelmenne

Investor Relations

Mobil +49-174-9091190

E-Mail: middelmenne@cytotools.de

Über CytoTools: Die CytoTools AG ist eine deutsche Biotechnologie Holding, die Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potential haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (65 %) und CytoPharma GmbH (50 %). Disclaimer Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von CytoTools zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von CytoTools tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. CytoTools ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.





Kontakt:

CytoTools AG

Dr. Mark Andre Freyberg

Klappacher Str. 126

64285 Darmstadt

Tel.: +49-6151-95158-12

Fax: +49-6151-95158-13

E-Mail: freyberg@cytotools.de Kontakt:CytoTools AGDr. Mark Andre FreybergKlappacher Str. 12664285 DarmstadtTel.: +49-6151-95158-12Fax: +49-6151-95158-13E-Mail: freyberg@cytotools.de

06.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de