Zu viele In-App-Käufe: Pokémon Unite macht auf User:innen einen geldgierigen Eindruck. Und das ist nicht das einzige Problem mit dem neuen Spiel für die Nintendo Switch. "Pokémon Unite", das "Multiplayer Online Battle Arena (MOBA)"-Game für Nintendo Switch ist seit dem 21. Juli erhältlich und begeistert nicht alle Spieler:innen. In dem "Free to Play"-Spiel können durch In-App-Käufe erhebliche Vorteile erzielt werden. Entwickelt wurde "Pokémon Unite" von der Tencent-Tochter Timi Studio Group. Tencent besitzt bereits das MOBA "League of Legends" und Timi Studios ...

