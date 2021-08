Seit den Crashtiefs aus Anfang letzten Jahres befindet sich der Rohölpreis der Nordseesorte Brent Crude wieder in einer deutlichen Erholungsbewegung und markierte in diesem Jahr einen Höchststand bei 77,84 US-Dollar. Zwar gelang es dadurch an die Hochs aus Anfang 2020 anzuknüpfen, über diese Hürde konnte bislang allerdings kein nachhaltiger Anstieg vollzogen werden. Hier beißen sich Bullen derzeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...