Münster (ots) - Sie kam schwungvoll mit dem Fahrrad zum Pressetermin: Bundesumweltministerin Svenja Schulze startete am Donnerstag bei der LBS in Münster den diesjährigen Vorausdenker-Wettbewerb für nachhaltige Projekte. Insgesamt stehen 90.000 Euro für bis zu 50 Projekte in NRW und Bremen zur Verfügung, die Einzelförderung liegt bei maximal 5.000 Euro. Ab sofort können Projektideen unter lbs-vorausdenker.de eingebracht werden."Es sind gerade die Menschen in unseren Vereinen und gemeinnützigen Organisationen, die richtig gute nachhaltige Ideen entwickeln", sagte die Ministerin, die die Schirmherrschaft über die Aktion übernommen hat. Gefördert werden dieses Jahr nachhaltige Projekte aus den drei Themenbereichen Umweltschutz/Umweltbildung, Familie und Kinder/Grundversorgung sowie Bauen/Wohnen und Digitalisierung.Um eine möglichst große Vielfalt zu erzielen, werden die Bewerbungen erst ab 30. August für alle sichtbar. Ein Teil der Gewinner wird dann über ein öffentliches Voting ab 13. September ermittelt. "Hier zeigt sich die Vernetzung der Initiativen vor Ort, denn es gilt, möglichst viele Mitbürger für die Idee zu gewinnen", erläutert LBS-Chef Jörg Münning die Spielregeln. Das eingereichte Projekt solle einen Neuigkeitscharakter haben und der Allgemeinheit in der Region auf längere Zeit zu Gute kommen. So könne es Ideengeber für weitere Gemeinden sein.Darüber hinaus wird eine Fachjury weitere Preise für richtungsweisende Projekte vergeben, 10.000 Euro sind dabei für Wiederaufbau-Projekte in den Gebieten der Flutkatastrophe reserviert. Zur Jury gehören neben Ministerin Svenja Schulze auch Bürgermeister sowie Vertreter von Kinder- und Jugendorganisationen.Große Bandbreite an Ideen ist gefragtBeispiele für die diesjährigen Schwerpunktthemen Bauen/Wohnen und Digitalisierung sind Betreutes Wohnen, Wohnangebote für Menschen in Notsituationen oder Nachbarschaftsnetzwerke, für die Kategorie Umweltschutz/Umweltbildung Natur- und Tierschutzaktionen, Ressourceneffizienz oder Workshops zum nachhaltigen Konsum sowie für den Bereich Familie und Kinder/Grundversorgung Betreuungs- und Freizeitangebote, Aufwertung von Aufenthaltsplätzen oder auch neue Formen von Dorfläden.Jede Idee ist - neben der Wirkung vor Ort und als Beispiel für andere - noch in einem dritten Sinne nachhaltig: "Pro erfolgreicher Projekteinreichung finanziert die LBS zehn neu gepflanzte Bäume - im Idealfall also 1.500 Bäume", verspricht Jörg Münning. Teilnahmebedingungen unter www.lbs-vorausdenker.dePressekontakt:Dr. Christian SchröderTel. 0251 / 412-5125 oder 0171 / 76 110 93christian.schroeder@lbswest.deOriginal-Content von: LBS West, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/56890/4987886